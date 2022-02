Košice otvorili elokované pracovisko MŠ s kapacitou 120 detí

Košice 1. februára (TASR) – Rekonštrukciou niekdajšej základnej školy (ZŠ) na Galaktickej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom vzniklo elokované pracovisko materskej školy (MŠ), slávnostne ho otvorili v utorok. Jeho kapacita je šesť tried dokopy pre 120 detí. Investícia prevažne z eurofondov predstavovala okolo 750.000 eur, päť percent z toho tvorili zdroje mesta Košice.



Elokované pracovisko na Galaktickej ulici 9 je súčasťou MŠ Galaktická 11. V jeho priestoroch bola v minulosti ZŠ, ktorá bola zrušená zhruba pred 15 rokmi. Následne ju prenajímali na rôzne účely, sídlilo tam aj súkromné gymnázium, ktoré zaniklo. Zatiaľ v ňom otvorili prvú triedu pre 20 detí. „Počítame s tým, že detí budeme mať dosť. Táto trieda sa naplnila veľmi rýchlo,“ povedala pre TASR riaditeľka MŠ Beáta Gelvanicsová s tým, že oslovili i rodičov, ktorých deti predtým nevedeli prijať. Väčšinu žiakov novootvorenej triedy tvoria deti vo veku dvoch až troch rokov, navštevujú ju však aj deti v predškolskom veku.



Vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková predpokladá, že celkovú kapacitu sa im podarí naplniť na začiatku nového školského roka. Na tomto sídlisku podľa jej slov evidovali nedostatočné kapacity MŠ. Elokované pracovisko má slúžiť nielen obyvateľom tohto sídliska, ale aj deťom z celého mesta či okolitých obcí.



Súčasťou elokovaného pracoviska je tiež výdajná školská jedáleň. Budovu chcú naďalej zveľaďovať. „Máme ešte v pláne z vlastných zdrojov opraviť dvor a niektoré veci, ktoré súvisia s týmto traktom, a posúvať sa ďalej, aby sme dali celú budovu do poriadku,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.



Voľné priestory pri vstupe do budovy by chceli využiť na vytvorenie centra podpory pre učiteľov MŠ, ZŠ, pre špeciálneho pedagóga, psychológa a logopéda.