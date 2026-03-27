V Medenom hámri chcú zriadiť inovatívne vzdelávacie centrum TUMO
Financovanie projektu plánuje BBSK z troch pilierov.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. marca (TASR) - V priestoroch Medeného hámra, technickej pamiatky s takmer 500-ročnou históriou, chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zriadiť nové inovatívne vzdelávacie centrum TUMO. Jeho cieľom je pripraviť študentov a žiakov na nové požiadavky trhu práce cez rozvoj digitálnych zručností.
Predseda BBSK Ondrej Lunter priblížil, že projekt TUMO má rodisko v Arménsku, no v súčasnosti je implementovaný v 17 krajinách sveta. „Tento projekt dokáže vzdelávať v rámci digitalizačných zručností študentov, ktorí budú uplatniteľní na novom trhu práce, a zároveň tento projekt pripraví aj BBSK na to, aby bol známy v rámci celého Slovenska, ale aj celej strednej Európy, že je kraj, kde je kvalifikovaná pracovná sila na nové požiadavky trhu práce,“ poznamenal Lunter.
Vzdelávanie v novom centre bude podľa jeho slov naviazané na stredoškolské vzdelávanie a bude určené pre študentov od 12 do 18 rokov z celého kraja. Organizované bude v poobedných hodinách ako dobrovoľné a doplnkové vzdelávanie. „Budú tu môcť získať vzdelávanie v rámci AI a vzdelávanie v rámci všetkých potrebných digitálnych zručností,“ dodal Lunter s tým, že neskôr chcú iniciatívu rozšíriť aj do Rimavskej Soboty.
Financovanie projektu plánuje BBSK z troch pilierov. Z vlastných prostriedkov vo výške 400.000 eur, rovnakú sumu chce kraj na projekt získať aj z privátneho sektora. Podľa Luntera už rokujú s firmami o prípadnej spolupráci a spolufinancovaní. Tretím zdrojom majú byť prostriedky z eurofondov. „Ak všetko dobre pôjde, tak na júlovom zastupiteľstve tento projekt bude schválený. Následne budú podpísané zmluvy s organizáciou TUMO a developerom, ktorý sa pustí do prác v Medenom hámri,“ dodal Lunter.
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko považuje projekt za veľkú príležitosť vrátiť do areálu Medeného hámra, ktorý bol pred 500 rokmi technologickým inovačným gigantom, život a vytvoriť tu priestor, ktorý poskytne študentom digitálne zručnosti. „Mesto Banská Bystrica vlastní ďalšie objekty v tomto areáli a verím, že práve vďaka synergii BBSK, mesta Banská Bystrica a podnikateľov dokážeme vytvoriť niečo jedinečné. Vytvoriť spoločnú synergiu tak, aby sme do tohto miesta vrátili život a vytvorili nové inovačné a technologické centrum,“ dodal Nosko.
