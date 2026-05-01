Piatok 1. máj 2026
V. Meder: Dni Mateja Korvína ponúkajú trojdňový kultúrny program

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou hudobného festivalu sú koncerty na promenáde pred kúpaliskom.

Autor TASR
Veľký Meder 1. mája (TASR) - Vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda) sa 1. mája začali Dni Mateja Korvína. V Aquaparku Thermal Corvinus potrvajú do 3. mája.

Podľa organizátorov ponúka podujatie hudobnú šou i termálnu vodu v desiatich bazénoch. Súčasťou hudobného festivalu sú koncerty na promenáde pred kúpaliskom. „Budú to tri dni nepretržitej hudobnej explózie. Zatiaľ čo na promenáde bude pulzovať hudba, v areáli kúpaliska čaká návštevníkov osobný relax,“ uviedli organizátori.

Počas celého víkendu je pre rodiny s deťmi pripravený aj animačný program. „Jeho súčasťou sú minidisco, aquagym, kreatívne dielničky a súťaže. Zatiaľ čo deti budú tvoriť s animátormi, ich rodičia si môžu vychutnať relax v teplej vode,“ doplnili organizátori.
