V. Meder: Dni Mateja Korvína ponúkajú trojdňový kultúrny program
Súčasťou hudobného festivalu sú koncerty na promenáde pred kúpaliskom.
Autor TASR
Veľký Meder 1. mája (TASR) - Vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda) sa 1. mája začali Dni Mateja Korvína. V Aquaparku Thermal Corvinus potrvajú do 3. mája.
Podľa organizátorov ponúka podujatie hudobnú šou i termálnu vodu v desiatich bazénoch. Súčasťou hudobného festivalu sú koncerty na promenáde pred kúpaliskom. „Budú to tri dni nepretržitej hudobnej explózie. Zatiaľ čo na promenáde bude pulzovať hudba, v areáli kúpaliska čaká návštevníkov osobný relax,“ uviedli organizátori.
Počas celého víkendu je pre rodiny s deťmi pripravený aj animačný program. „Jeho súčasťou sú minidisco, aquagym, kreatívne dielničky a súťaže. Zatiaľ čo deti budú tvoriť s animátormi, ich rodičia si môžu vychutnať relax v teplej vode,“ doplnili organizátori.
Podľa organizátorov ponúka podujatie hudobnú šou i termálnu vodu v desiatich bazénoch. Súčasťou hudobného festivalu sú koncerty na promenáde pred kúpaliskom. „Budú to tri dni nepretržitej hudobnej explózie. Zatiaľ čo na promenáde bude pulzovať hudba, v areáli kúpaliska čaká návštevníkov osobný relax,“ uviedli organizátori.
Počas celého víkendu je pre rodiny s deťmi pripravený aj animačný program. „Jeho súčasťou sú minidisco, aquagym, kreatívne dielničky a súťaže. Zatiaľ čo deti budú tvoriť s animátormi, ich rodičia si môžu vychutnať relax v teplej vode,“ doplnili organizátori.