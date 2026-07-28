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V Medickej záhrade spustili do prevádzky obnovenú Labutiu fontánu
Nadväzujúci projekt zabezpečil obnovu a modernizáciu vodnej infraštruktúry Labutej fontány vrátane výmeny potrubí, technológie, trysiek a obnovy dna fontány novou žulovou dlažbou.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - V Medickej záhrade v Bratislave spustili v utorok opäť do prevádzky Labutiu fontánu. Jedna z dominánt historického parku prešla obnovou umeleckých prvkov aj rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. TASR o tom informovali z bratislavskej mestskej časti Staré Mesto s tým, že rekonštrukcia zachovala pôvodný charakter fontány a zároveň vytvorila podmienky na spoľahlivú prevádzku v nasledujúcich rokoch.
„Labutia fontána spolu s dvoma pitnými fontánkami pochádzajú z autorskej dielne akademického sochára Pavla Mikšíka. V tomto roku jubilujú 40 rokov od ich osadenia v Medickej záhrade. Ich obnova je súčasťou dlhodobej revitalizácie záhrady, ktorej cieľom je zachovať historickú hodnotu parku a zároveň zvýšiť jeho odolnosť voči dôsledkom klimatickej zmeny,“ uviedla samospráva.
Revitalizácia Medickej záhrady a obnova Labutej fontány prebiehajú v rámci dvoch samostatných projektov podporených z Programu Slovensko v rámci výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Súčasťou projektu je aj arboristické ošetrenie stromov, výsadba 30 pôvodných druhov drevín, obnova pitných fontánok, reštaurovanie bronzových labutí a stavebné úpravy strojovne fontány.
Nadväzujúci projekt zabezpečil obnovu a modernizáciu vodnej infraštruktúry Labutej fontány vrátane výmeny potrubí, technológie, trysiek a obnovy dna fontány novou žulovou dlažbou. Mestská časť avizuje pokračovanie obnovy záhrady. Od druhej polovice augusta budú nasledovať práce zamerané na obnovu historickej zelene vrátane revitalizácie trávnikov a záhonov, doplnenia živých plotov a vybudovania nového závlahového systému napojeného na dve studne.
Celkové výdavky prvého projektu vyčíslila mestská časť na 339.000 eur, z čoho nenávratný finančný príspevok bol vyše 288.000 eur. Staré Mesto sa na financovaní podieľalo sumou takmer 51.000 eur. Celkové výdavky druhého projektu predstavujú takmer 734.000 eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 623.000 eur.
„Labutia fontána spolu s dvoma pitnými fontánkami pochádzajú z autorskej dielne akademického sochára Pavla Mikšíka. V tomto roku jubilujú 40 rokov od ich osadenia v Medickej záhrade. Ich obnova je súčasťou dlhodobej revitalizácie záhrady, ktorej cieľom je zachovať historickú hodnotu parku a zároveň zvýšiť jeho odolnosť voči dôsledkom klimatickej zmeny,“ uviedla samospráva.
Revitalizácia Medickej záhrady a obnova Labutej fontány prebiehajú v rámci dvoch samostatných projektov podporených z Programu Slovensko v rámci výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Súčasťou projektu je aj arboristické ošetrenie stromov, výsadba 30 pôvodných druhov drevín, obnova pitných fontánok, reštaurovanie bronzových labutí a stavebné úpravy strojovne fontány.
Nadväzujúci projekt zabezpečil obnovu a modernizáciu vodnej infraštruktúry Labutej fontány vrátane výmeny potrubí, technológie, trysiek a obnovy dna fontány novou žulovou dlažbou. Mestská časť avizuje pokračovanie obnovy záhrady. Od druhej polovice augusta budú nasledovať práce zamerané na obnovu historickej zelene vrátane revitalizácie trávnikov a záhonov, doplnenia živých plotov a vybudovania nového závlahového systému napojeného na dve studne.
Celkové výdavky prvého projektu vyčíslila mestská časť na 339.000 eur, z čoho nenávratný finančný príspevok bol vyše 288.000 eur. Staré Mesto sa na financovaní podieľalo sumou takmer 51.000 eur. Celkové výdavky druhého projektu predstavujú takmer 734.000 eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 623.000 eur.