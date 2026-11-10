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V Medzibodroží pribudne takmer 64 kilometrov cyklotrás
Projekt Neprebádaný turistický raj sa realizuje v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko a je súčasťou Cezhraničného akčného plánu Poklad troch riek.
Autor TASR
Ptrukša 10. novembra (TASR) - V Medzibodroží pribudne takmer 64 kilometrov novej cezhraničnej cykloturistickej trasy a obnovou prejde viac ako 15 kilometrov Dolnozemplínskej cyklomagistrály. V obci Ptrukša rozšíria cykloareál pri Latorici, v Strážnom vybudujú pozorovateľňu vtáctva. Ako TASR informovala projektová manažérka Viera Štupáková, investície sú súčasťou cezhraničného projektu Neprebádaný turistický raj, ktorého celkový rozpočet dosahuje takmer 1,8 milióna eur.
Jednou z hlavných aktivít projektu je rozšírenie cykloareálu v Ptrukši, ktorý Prešovská bicyklová skupina Kostitras postupne buduje od roku 2022. Na ploche približne 1000 štvorcových metrov vznikne tréningová dráha, takzvaný skill park, určená na rozvoj cyklistických zručností detí aj dospelých. Súčasťou areálu bude aj zelený pavilón na vzdelávacie aktivity, workshopy a cyklistické kurzy. Pribudnú chodníky, oddychové plochy, ekologické parkovanie, bylinková záhrada či vonkajšie osvetlenie. Nová verejná časť areálu bude prístupná bezplatne.
Zabezpečia tiež vyznačenie 63,6 kilometra dlhej cykloturistickej trasy, ktorá prepojí turistické lokality na slovenskej a maďarskej strane hranice. Na jej značení v Maďarsku bude spolupracovať aj Inovačné a mládežnícke športové združenie Cigánd. Na aktivity bicyklovej skupiny Kostitras je vyčlenených 155.000 eur, z toho 124.000 eur tvorí príspevok Európskej únie. „Naším cieľom je vytvoriť pri Latorici miesto, ktoré bude otvorené všetkým - od detí, ktoré sa ešte len učia bezpečne jazdiť na bicykli, až po skúsených cykloturistov,“ uviedol štatutárny zástupca Kostitrasu Tomáš Paľo. Ako doplnil, vďaka cezhraničnej spolupráci chcú rozšíriť možnosti areálu a jeho prepojenie s okolím tak, aby sa Ptrukša stala východiskovým bodom cyklistických výletov po Medzibodroží.
Projekt počíta aj s obnovou 15,2 kilometra Dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi Boršou a Zatínom. V obci Strážne vznikne nová pozorovateľňa vtáctva, ktorú vybuduje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Na maďarskej strane hranice pribudne ekologické cyklistické odpočívadlo so servisnou stanicou a hygienickým zázemím.
Projekt Neprebádaný turistický raj sa realizuje v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko a je súčasťou Cezhraničného akčného plánu Poklad troch riek. Jeho cieľom je podporiť udržateľný cestovný ruch v oblasti medzi Bodrogom, Tisou a Latoricou. Vedúcim partnerom je Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja. Z celkového rozpočtu 1,79 milióna eur predstavuje príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 1,43 milióna eur.
Jednou z hlavných aktivít projektu je rozšírenie cykloareálu v Ptrukši, ktorý Prešovská bicyklová skupina Kostitras postupne buduje od roku 2022. Na ploche približne 1000 štvorcových metrov vznikne tréningová dráha, takzvaný skill park, určená na rozvoj cyklistických zručností detí aj dospelých. Súčasťou areálu bude aj zelený pavilón na vzdelávacie aktivity, workshopy a cyklistické kurzy. Pribudnú chodníky, oddychové plochy, ekologické parkovanie, bylinková záhrada či vonkajšie osvetlenie. Nová verejná časť areálu bude prístupná bezplatne.
Zabezpečia tiež vyznačenie 63,6 kilometra dlhej cykloturistickej trasy, ktorá prepojí turistické lokality na slovenskej a maďarskej strane hranice. Na jej značení v Maďarsku bude spolupracovať aj Inovačné a mládežnícke športové združenie Cigánd. Na aktivity bicyklovej skupiny Kostitras je vyčlenených 155.000 eur, z toho 124.000 eur tvorí príspevok Európskej únie. „Naším cieľom je vytvoriť pri Latorici miesto, ktoré bude otvorené všetkým - od detí, ktoré sa ešte len učia bezpečne jazdiť na bicykli, až po skúsených cykloturistov,“ uviedol štatutárny zástupca Kostitrasu Tomáš Paľo. Ako doplnil, vďaka cezhraničnej spolupráci chcú rozšíriť možnosti areálu a jeho prepojenie s okolím tak, aby sa Ptrukša stala východiskovým bodom cyklistických výletov po Medzibodroží.
Projekt počíta aj s obnovou 15,2 kilometra Dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi Boršou a Zatínom. V obci Strážne vznikne nová pozorovateľňa vtáctva, ktorú vybuduje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Na maďarskej strane hranice pribudne ekologické cyklistické odpočívadlo so servisnou stanicou a hygienickým zázemím.
Projekt Neprebádaný turistický raj sa realizuje v rámci programu Interreg Maďarsko - Slovensko a je súčasťou Cezhraničného akčného plánu Poklad troch riek. Jeho cieľom je podporiť udržateľný cestovný ruch v oblasti medzi Bodrogom, Tisou a Latoricou. Vedúcim partnerom je Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja. Z celkového rozpočtu 1,79 milióna eur predstavuje príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 1,43 milióna eur.