V Medzilaborciach búrajú dve bytovky, demoláciu nariadil statik

Medzilaborce 14. marca (TASR) - V Medzilaborciach búrajú dva bytové domy na Ulici Dukelských hrdinov. Boli v zlom technickom stave a nevhodné na bývanie, čo potvrdil aj statický posudok. Primátor mesta Vladislav Višňovský pre TASR uviedol, že náklady na demoláciu presahujú 37.000 eur a sú hradené z mestskej pokladnice. Práce by mali byť dokončené do konca budúceho týždňa.



Statika budov bola výrazne narušená, čo spôsobili zásahy obyvateľov do konštrukcie budov, podľa primátora napríklad vybúrali priečky a schodiská. Zámer na zbúranie týchto bytoviek existoval už vlani, prekážkou bolo elektrické vedenie. Višňovský spresnil, že vedenie prechádzalo aj cez budovy. "Museli sme čakať, kým Východoslovenská distribučná presunie svoje nadzemné elektrické vedenia pod zem, čo sa stalo vo februári tohto roku," povedal.



Materiál vzniknutý z demolácie bude vlastníctvom mesta. Podľa primátora ho plánujú zrecyklovať a znovu použiť, napríklad ako podklad pre parkoviská alebo iné spevnené plochy.



V októbri 2022 muselo z budov, v ktorých sa nachádzalo 24 bytov, vysťahovať približne 200 ľudí. Presídlili ich do mestských bytov s nižším štandardom na Zámočníckej ulici.