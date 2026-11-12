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V Medzilaborciach majú 7 nových poslancov v mestskom zastupiteľstve
Mesto aj v nasledujúcom volebnom období povedie Vladislav Višňovský, ktorý stojí na jeho čele od roku 2014.
Autor TASR
Medzilaborce 12. novembra (TASR) - Na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach zložilo poslanecký sľub 11 z 13 novozvolených poslancov. Dvaja poslanci sa zo zasadnutia ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. TASR to potvrdili zo sekretariátu mestského úradu.
Mesto aj v nasledujúcom volebnom období povedie Vladislav Višňovský, ktorý stojí na jeho čele od roku 2014. V novom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť šesť poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia a sedem nových tvárí. Mandát obhájili Jozef Antal, Radovan Bajaj, Michal Buchovecký, Ľubomír Ondrášik, Miroslav Smetana a Vladimír Tarča. Novými členmi zastupiteľstva sú Peter Basarab, Jaroslav Bochin, Mikuláš Daňo, Alexander Hričko, Oľga Chamuľáková, Emil Korpáš a Martina Pirošová.
Prítomní poslanci sa zložením zákonom predpísaného sľubu oficiálne ujali svojich mandátov na nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Primátor mesta im v slávnostnom príhovore zablahoželal k zvoleniu a vyzval ich na konštruktívny dialóg a spoluprácu v prospech obyvateľov. Zároveň pripomenul, že samosprávu čaká náročné obdobie, ktorého zvládnutie si podľa neho vyžiada vzájomný rešpekt, ochotu hľadať kompromisy a spoločné riešenia.
Mesto aj v nasledujúcom volebnom období povedie Vladislav Višňovský, ktorý stojí na jeho čele od roku 2014. V novom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť šesť poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia a sedem nových tvárí. Mandát obhájili Jozef Antal, Radovan Bajaj, Michal Buchovecký, Ľubomír Ondrášik, Miroslav Smetana a Vladimír Tarča. Novými členmi zastupiteľstva sú Peter Basarab, Jaroslav Bochin, Mikuláš Daňo, Alexander Hričko, Oľga Chamuľáková, Emil Korpáš a Martina Pirošová.
Prítomní poslanci sa zložením zákonom predpísaného sľubu oficiálne ujali svojich mandátov na nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Primátor mesta im v slávnostnom príhovore zablahoželal k zvoleniu a vyzval ich na konštruktívny dialóg a spoluprácu v prospech obyvateľov. Zároveň pripomenul, že samosprávu čaká náročné obdobie, ktorého zvládnutie si podľa neho vyžiada vzájomný rešpekt, ochotu hľadať kompromisy a spoločné riešenia.