V Medzilaborciach plánujú zastrešiť ľadovú plochu

Medzilaborce 15. marca (TASR) - Mesto Medzilaborce plánuje zastrešiť ľadovú plochu. Predĺžiť tak chcú dobu, počas ktorej sa dá využívať, a znížiť prevádzkové náklady spojené s udržiavaním ľadu. Ako povedal primátor Vladislav Višňovský pre TASR, mesto sa obracia na štátny fond pre podporu športu so žiadosťou o dotáciu.



Podľa Višňovského bola ľadová plocha postavená v roku 2016, no pre nepriaznivé poveternostné podmienky v Medzilaborciach čelí mesto problémom s udržiavaním kvalitného ľadu. "Túto zimu napršalo desať centimetrov zrážok, čiže o desať centimetrov sa nám navýšila hrúbka ľadu, čo znamená, že sa ľad nedá dobre prevádzkovať, je veľmi hrubý, nedá sa dobre chladiť, čistiť," spresnil primátor. Prekrytie plochy by malo pomôcť predĺžiť obdobie jej využívania a zlepšiť kvalitu ľadovej plochy, ktorá v súčasnosti trpí napríklad akumuláciou dažďovej vody či mokrého snehu.



Projekt predpokladá výstavbu oceľovej haly nad existujúcou ľadovou plochou a prístavbu murovaného zázemia. Nová infraštruktúra by mala pozostávať z moderných materiálov a technológií vrátane sendvičových panelov a pórobetónových nosných stien. Okrem toho plánujú optimalizáciu rozvodov elektroinštalácií, vodovodu a kanalizácie. V mieste navrhovaného zastrešenia sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré bude pred začatím výstavby premiestnené.



Mesto už začalo obstarávať zhotoviteľa, ponuky majú záujemcovia predložiť v apríli. Celková výška žiadanej dotácie dosahuje sumu jeden milión eur, pričom zvyšok nákladov vo výške 300.000 eur plánuje mesto financovať prostredníctvom úveru.