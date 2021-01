V Medzilaborciach sa môžu ľudia otestovať na troch miestach

Medzilaborce 29. januára (TASR) – Tri mobilné odberné miesta (MOM) budú mať k dispozícii ľudia v Medzilaborciach počas víkendového (30. – 31. 1.) testovania na ochorenie COVID-19.



Ako TASR informovala Andrea Lutášová z Mestského úradu v Medzilaborciach, v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 18.00 h sa bude testovať na dvoch odberných miestach. "Na parkovisku pri Kultúrnom dome a v priestoroch Centra voľného času na ulici Mierovej," uviedla Lutášová.



Na odberovom mieste v areáli futbalového štadióna sa môžu dať ľudia otestovať v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h.