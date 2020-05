V Medzilaborciach chcú nájsť peniaze na rekonštrukciu múzea Warhola

Medzilaborce 21. mája (TASR) – Plánovaná rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach zatiaľ nemá isté financovanie. Prvé dva milióny eur z celkového rozpočtu 7,1 milióna na obnovu európskeho unikátu, ktoré mal rezort financií na základe uznesenia bývalej vlády uvoľniť do konca januára, zriaďovateľovi múzea Prešovskému samosprávnemu kraju dosiaľ neprišli. Riaditeľ MMUAW Martin Cubjak aj napriek tomu verí, že sa peniaze nájdu.



Poukázal na to, že rekonštrukcia múzea nie je samoúčelná a nejde o to, aby malo peknú budovu. "Všetko je smerované k tomu, aby sme návštevníka udržali deň - dva v Medzilaborciach, aby mal nejaký večerný program na streche, aby tu ostal bývať, aby tu minul ďalšie peniaze a pomohol lokálnej ekonomike," povedal pre TASR. Zdôraznil, že ide jediné múzeum svojho druhu v Európe a je zároveň najsilnejším prvkom regiónu, čo sa týka možností jeho rozvoja. Poukázal napríklad na skutočnosť, že hneď v prvý deň znovuotvorenia MMUAW v rámci aktuálneho uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu zaznamenali 40 návštevníkov vrátane 15 cyklistov z Bratislavy.



To, že prvý balík finančnej podpory na projekt PSK nedorazil, si podľa Cubjaka spočiatku ani neuvedomili, keďže boli zaneprázdnení kompletizovaním potrebných dokumentov. Proces predprípravy investičnej akcie ukončili v polovici marca získaním stavebného povolenia a investovali do nej spolu 125.000 eur. Keďže medzičasom prišla koronakríza, Cubjak si uvedomuje, že priority štátu sú aktuálne iné. Verí však, že ich viac ako ročná intenzívna práca nevyjde nazmar a projekt sa, hoci s omeškaním, dočká svojej realizácie v podobe, akú vláda pôvodne schválila. "Inak by sme sa museli vrátiť úplne na začiatok," uzavrel.



"Ministerstvo financií si uvedomujeme význam Múzea A. Warhola, ktorý prekračuje hranice Slovenska, a preto rezort urobí všetko preto, aby sa situácia vyriešila čo najskôr," vyjadrili sa pre TASR z tlačového odboru ministerstva s tým, že rezort v súčasnosti komunikuje s PSK v súvislosti s podkladmi potrebnými na posúdenie štátnej pomoci. Pre TASR to potvrdila i hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová.