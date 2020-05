V Medzilaborciach vybudovali ľadovú plochu aj napriek koronakríze

Medzilaborce 19. mája (TASR) – Športový areál mesta Medzilaborce je od minulého týždňa bohatší o multifunkčnú ľadovú plochu. Úver vo výške 150 000 eur, ktorým investičnú akciu spolufinancovali, chce samospráva splatiť do konca tohto roka.



Ako pre TASR povedal primátor Vladislav Višňovský, nenaplnenia tejto ambície sa neobáva aj napriek očakávaným nižším príjmom do mestskej pokladne v súvislosti s dopadmi pandémie nového koronavírusu.



"My sme šetrili práve vtedy, keď všetky ostatné mestá míňali. Šetrili sme neustále od môjho nástupu v roku 2014 a teraz šetriť nemusíme. Samozrejme, niektoré investície aj my pozastavíme, ale nemáme žiadne finančné problémy v súvislosti s koronavírusom a výpadkami daní," vyjadril sa Višňovský.



Podľa jeho slov predstavovali celkové náklady na výstavbu multifunkčnej ľadovej plochy s rozmermi 20 krát 40 metrov, susediacou s futbalovým ihriskom, 373 000 eur, ďalších 60 000 eur stála rolba.



Prešovský samosprávny kraj prispel na jej realizáciu sumou 100 000 eur, samospráva na projekt okrem úveru použila aj vlastné zdroje. Financie na rolbu poskytlo ministerstvo financií po vlaňajšom výjazdovom rokovaní vlády v meste.



Ako Višňovský doplnil, ľadová plocha by mala miestnym školám a širokej verejnosti slúžiť, v závislosti od poveternostných podmienok, od novembra. "Myslím, že to bude prínos nielen pre mesto, ale i región," uzavrel.