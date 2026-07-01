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V Medzilaborciach zneškodnili mínu z druhej svetovej vojny
Keďže muníciu nebolo možné previezť na iné miesto, pyrotechnik ju za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnil priamo na mieste.
Autor TASR
Medzilaborce 1. júla (TASR) - Polícia v utorok (30. 6.) ráno zasahovala v mestskej časti Borov v Medzilaborciach po oznámení 66-ročného muža, ktorý našiel muníciu v lese. Pyrotechnik po obhliadnutí nálezu určil, že ide o delostreleckú mínu z čias druhej svetovej vojny. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Keďže muníciu nebolo možné previezť na iné miesto, pyrotechnik ju za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnil priamo na mieste.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, aby v prípade nálezu munície s ňou nemanipulovala a okamžite kontaktovala políciu. „Napriek úctyhodnému veku je vo väčšine prípadov stále funkčná, a teda schopná poškodiť naše zdravie a ohroziť náš život,“ doplnila hovorkyňa.
Keďže muníciu nebolo možné previezť na iné miesto, pyrotechnik ju za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zneškodnil priamo na mieste.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, aby v prípade nálezu munície s ňou nemanipulovala a okamžite kontaktovala políciu. „Napriek úctyhodnému veku je vo väčšine prípadov stále funkčná, a teda schopná poškodiť naše zdravie a ohroziť náš život,“ doplnila hovorkyňa.