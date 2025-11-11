< sekcia Regióny
V Medzilaborciach zrekonštruovali cintorín z prvej svetovej vojny
Autor TASR
Medzilaborce 11. novembra (TASR) - V Medzilaborciach obnovili vojnový cintorín z obdobia prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza na Zámočníckej ulici. Posviacka pietneho miesta sa uskutočnila v utorok pri príležitosti 107. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Ako počas slávnosti pripomenul primátor Vladislav Višňovský, v okrese Medzilaborce si boje vyžiadali viac ako 17.000 obetí, ktoré sú pochované na 40 vojnových cintorínoch, len v meste sa nachádza osem s takmer 2500 pochovanými vojakmi.
Cintorín na Zámočníckej ulici, označovaný v historických záznamoch ako "U vodárne na nádraží", pôvodne tvorilo 36 hrobov so 100 pochovanými vojakmi. Hroby boli označené betónovými krížmi a menovkami. V blízkosti sa počas vojny nachádzala aj poľná nemocnica. V roku 2010 však cintorín prešiel necitlivým zásahom, kedy malo dôjsť k exhumácii pozostatkov a ich presunu na iný cintorín, pričom pôvodné miesto bolo zarovnané. Od roku 2020 existenciu niekdajšieho vojnového cintorína pripomína už len pamätný kameň.
„Na mieste dnešného cintorína ešte pred tromi rokmi nebolo možné rozpoznať, že stojíme pri pietnom mieste. Preto sme sa rozhodli dať cintorín do pôvodnej podoby tak, ako bol postavený v roku 1916,“ uviedol primátor. Rekonštrukcia trvala dva roky. Plocha bola vyrovnaná, pracovníci technických služieb odliali nové betónové kríže aj oplotenie. Vyše 600 kmeňov brezy, ktoré poskytli pozemkové spoločenstvá Vydraň, Medzilaborce, Čabalovce a Borov, tvorí základný vizuálny prvok cintorína, ktorý bol použitý pri obnove.
Na obnovu cintorína prispelo aj ministerstvo vnútra dotáciou, pričom celkové náklady dosiahli 20.000 eur. „Veríme, že sa nám podarí využiť potenciál témy prvej svetovej vojny tak, aby vojnové pamiatky v našom meste neboli len pietnymi miestami, ale aj zaujímavými bodmi pre turistov a cestovateľov,“ uzavrel Višňovský.
