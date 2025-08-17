< sekcia Regióny
V Meleku veriaci oslávili 75. výročie stavby a konsekrácie kostola
Prvá zmienka o najstaršom kostole v obci hovorí, že bol v roku 1647 zasvätený sv. Mikulášovi.
Autor TASR
Melek 17. augusta (TASR) - Veriaci v obci Melek v okrese Nitra oslávili 75. výročie stavby a konsekrácie farského kostola Krista Kráľa. Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše, nitriansky biskup Viliam Judák, vyzdvihol úlohu chrámu v živote farského spoločenstva pre rozvoj jeho duchovného života a osobnej viery veriacich.
Prvá zmienka o najstaršom kostole v obci hovorí, že bol v roku 1647 zasvätený sv. Mikulášovi. Ďalší kostol, ktorý už takisto nejestvuje, bol postavený v rokoch 1750 až 1757 v barokovom slohu. Zasvätený bol sv. Martinovi. Súčasný kostol Krista Kráľa bol postavený v rokoch 1949 až 1950. Jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia čerpá motívy z klasicistickej domácej tradície. Kostol bol posvätený 15. augusta 1950.
