V Memoriáli Jozefa Gabčíka triumfoval Mário Košút
Autor TASR
Žilina 30. mája (TASR) - Mário Košút z 81. leteckého krídla vzdušných síl Ozbrojených síl SR v Sliači sa stal víťazom 32. ročníka bežeckého Memoriálu Jozefa Gabčíka. Jedenásťkilometrovú trať z Poluvsia do Žiliny zabehol za 38 minút a 35 sekúnd. TASR o tom informoval hovorca Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR Mário Pažický.
Z Poluvsia odštartovalo aj desať bežeckých skupín, z ktorých v každej muselo byť minimálne šesť profesionálnych vojakov, prípadne príslušníkov iných silových zložiek. V detských kategóriách štartovalo 110 súťažiacich. Cieľovú pásku v telovýchovnom areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline preťalo 460 súťažiacich.
Najrýchlejšou skupinou, v ktorej dobehlo najmenej šesť profesionálnych vojakov, boli príslušníci 52. výsadkového práporu Jamník.
Štartu pretekov predchádzal pietny akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka pri príležitosti 84. výročia atentátu na Reinharda Heydricha. Súčasťou podujatia bol sprievodný program na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.
