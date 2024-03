V mestách a obciach na Spiši boli voľby počas dňa bezproblémové

Spišská Nová Ves/Poprad/Stará Ľubovňa 23. marca (TASR) - V mestách a obciach na Spiši boli voľby prezidenta počas dňa bezproblémové, účasť bola rôzna. Zapisovateľ okresnej volebnej komisie v Poprade Maroš Baranec uviedol, že priebeh bol pokojný a voličov sa darilo vybavovať priebežne bez väčších zdržaní.



"Riešili sme viac-menej len informatívne záležitosti pre voličov, keď napríklad nevedeli, kam majú ísť voliť a podobne. Hlavne v Poprade bola vyššia účasť, v obciach to bolo také špecifické, niekde prišlo viac, inde menej ľudí. Viac voličov bolo zrána, niekde sa tvorili aj rady, ale priebežne ich vybavovali," priblížil Baranec situáciu v okresoch Poprad a Levoča. Medzi najmenšie okrsky tam patria podľa neho Harakovce a Pongrácovce, predpokladá, že práve v týchto obciach hlasy sčítajú najskôr.



Rovnako pokojná situácia bola aj v okrese Stará Ľubovňa. "Všetko bolo v úplnom poriadku, problémy neboli hlásené žiadne. Podľa takých odhadov sa volebná účasť blíži k tým 50 percentám, nie je to tak v každej obci," uviedol zapisovateľ tamojšej okresnej volebnej komisie.



V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica taktiež žiadne vážnejšie problémy hlásené nemali, počas dňa sa volebná účasť pohybovala od 20 do 45 percent popoludní. "Bude ešte zaujímavé sledovať, aké budú konečné výsledky a koľko voličov prišlo večer. Išlo to všetko plynule, ľudia nemuseli čakať v radoch. Sme dosť veľký obvod, máme 118 okrskov a všetky zrátať je pomerne náročné, takže ťažko povedať, kedy budeme mať posledné hlasy sčítané," priblížil člen okresnej volebnej komisie v Spišskej Novej Vsi Anton Mican.



Predsedníčka okresnej volebnej komisie v Kežmarku Veronika Havírová dodala, že účasť tam nebola príliš vysoká. "Možno v mestách to bolo o niečo viac. Čo sme mohli, sme prešli aj osobne, žiadne problémy hlásené neboli a priebeh bol pokojný," uviedla.