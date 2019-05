V mestách a obciach na Spiši je priebeh volieb pokojný

Podobne pokojné sú voľby aj v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, zhodnotila to zapisovateľka tamojšej ObVK Martina Papcúnová.

Poprad/Spišská Nová Ves 25. mája (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu boli počas dňa v mestách a obciach na Spiši bez vážnejších problémov, o 22. hodine by sa mali zatvoriť všetky volebné miestnosti. „Volebný deň bol pokojný, zatiaľ všetko v poriadku, počasie je pekné, slnečné, čo nás teší. Naši členovia boli aj v teréne skontrolovať situáciu a nič závažné nezistili. Účasť je nízka, aspoň podľa tých informácií, čo máme k dispozícii,“ priblížil pre TASR zapisovateľ obvodnej volebnej komisie (ObVK) v Poprade Ladislav Maličký.



V okresoch Levoča a Poprad môže podľa neho svoj hlas vo voľbách odovzdať približne 150.000 občanov v 136 obvodoch. Bezproblémový bol počas dňa priebeh volieb aj v okrese Kežmarok, čo TASR potvrdil zapisovateľ tamojšej ObVK Dušan Mašlonka. „Nezaznamenali sme žiadne problémy, volebná komisia si prešla všetky okrsky. S tou účasťou je to také individuálne. Určite sa to ale nedá porovnať napríklad s prezidentskými voľbami. Uvidíme, koľko ľudí ešte príde tesne pred zatvorením volebným miestností,“ zhodnotil.



Podobne pokojné sú voľby aj v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, zhodnotila to zapisovateľka tamojšej ObVK Martina Papcúnová. „Vôbec žiadne problémy sme hlásené nemali, situáciu neustále monitorujeme, aj teraz aktuálne je komisia v teréne,“ uviedla s tým, že neskúmali, či chodí viac alebo menej voličov ako pred piatimi rokmi.



Zapisovateľ ObVK v Starej Ľubovni Radoslav Beňo dodal, že aj na severnom Spiši sú voľby bezproblémové. „Oslovil som počas dňa všetky okrsky a nič vážne nehlásili. Tá účasť je niekde vyššia, inde chodí menej ľudí, ale ten priemer by sme mohli odhadnúť pod pätinu,“ uviedol s tým, že v okrese Stará Ľubovňa je dohromady približne 40.000 oprávnených voličov a komisia ešte pred voľbami vydala dohromady 458 volebných preukazov. V 44 mestách a obciach je celkovo 62 okrskov.