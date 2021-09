V meste Bartdejov je pre COVID-19 v karanténe 25 tried

Bardejov 29. septembra (TASR) - Celkovo 25 tried v školách a predškolských zariadeniach v Bardejove je aktuálne v súvislosti s ochorením COVID-19 v karanténe. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, situáciou v Bardejove a okrese sa v stredu na svojom zasadnutí zaoberal mestský krízový štáb, ktorý skonštatoval, že počet infikovaných detí v školách rastie.



"Samospráva v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove analyzuje alternatívu pozastavenia až do odvolania vyučovania na druhom stupni základných škôl. Mestský krízový štáb taktiež dnes na svojom zasadnutí rozhodol o uzatvorení mestskej plavárne od piatka (1. 10.) a o opätovnom monitoringu žiakov pri ich vstupe do budov základných škôl formou merania telesnej teploty s okamžitou platnosťou," uviedol Hij.



Zariadenia pre seniorov (ZpS), mestské obchodné spoločnosti i samotný mestský úrad nezaznamenali podľa Hija až na ojedinelé, zatiaľ iba nepotvrdené výnimky nové prípady ochorenia COVID-19.



"Pracujú v nezmenenom režime, za dodržiavania všetkých opatrení, vrátane prísnejšieho posudzovania možností návštev klientov v ZpS," doplnil Hij s tým, že radnica bude o výsledkoch rokovaní s RÚVZ priebežne informovať.