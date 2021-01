V Nitre budú počas tvrdého lockdownu fungovať tri škôlky

Nitra 7. januára (TASR) – Počas lockdownu budú v Nitre otvorené tri materské školy (MŠ). Slúžiť však budú výlučne pre rodičov z kritickej infraštruktúry.



Podľa slov viceprimátora Miloslava Špotáka bude otvorená MŠ Čajkovského, Párovská a na ulici Ľ. Okánika. „Slúžiť budú pre približne 100 detí rodičov podľa príslušnej vyhlášky. V jednej triede bude maximálne desať detí,“ uviedol Špoták.



Radnica okrem toho otvorí aj školské kluby. Tie majú začať fungovať od 11. januára až do odvolania v čase od 6.30 h do 16.00 h. „Rodičia, ktorí do nich budú chcieť umiestniť deti, sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa, že musia byť v práci. Presný zoznam škôl, kde kluby budú fungovať, včas zverejníme,“ doplnil Špoták.