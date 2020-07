V meste Dobšiná pribudlo 20 nových nájomných bytov

Dobšiná 26. júla (TASR) – Dovedna 20 nových nájomných bytov v dvoch bytových domoch vzniklo v tomto roku na Rybárskej ulici v meste Dobšiná v Rožňavskom okrese. TASR o nich informoval prednosta Mestského úradu Dobšiná Pavol Burdiga s tým, že po uprataní priestranstva po výstavbe a dokončovacích prácach sa v týchto týždňoch začínajú do bytov sťahovať prví nájomníci.



„Je to 20 bytov štandardných rozmerov aj kvality. Už sme ich mali odovzdať, ale vstúpil do toho nový koronavírus a po kolaudácii dodávatelia nedokázali poodstraňovať rôzne kolaudačné chyby,“ ozrejmil Burdiga, podľa ktorého to bolo možné vykonať až po zmiernení opatrení.



Dodal, že samospráva má v nových bytových domoch neobsadené už len tri alebo štyri byty. „Žiadostí na byty je dosť a čím skôr by sme ich chceli dať do užívania, aby si ľudia nemuseli hľadať náhradné bývanie,“ konštatoval prednosta.



Ako samospráva uvádza na svojej stránke mestodobsina.sk, projekt pripravovala od roku 2015, keď zisťovala záujem o byty prostredníctvom dotazníka. O dva roky neskôr mestu schválili dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Celkový rozpočet projektu výstavby je viac než 1,05 milióna eur, pričom dotácia predstavuje 30 percent tejto sumy, zvyšok je úver zo ŠFRB s nulovým úrokom.