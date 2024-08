V meste Gbely vznikne kultúrno-oddychová zóna Stárnisko

Gbely 29. augusta (TASR) - V meste Gbely (okres Skalica) vznikne kultúrno-oddychová zóna Stárnisko. Stavebné práce na pozemku vedľa budovy mestského úradu, ktorý doteraz nebol nijako využitý, sa začnú v septembri. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Po dokončení stavby bude možné tento priestor využiť na spoločenské udalosti, kultúrne akcie alebo dokonca aj letné premietania," podotklo mesto s tým, že prvou takouto akciou by mala byť Adventná dedinka.



V súvislosti so stavebnými prácami bude uzatvorená tržnica. "Predajné stánky z tržnice budú počas výstavby dočasne premiestnené na Švermovu ulicu, vedľa parkoviska," dodala samospráva.



Zo súťažných podkladov vyplýva, že stavebné práce sa týkajú dvoch objektov. Jeden budú tvoriť stánky na predaj sezónnych tovarov počas rôznych udalostí a priestor na sedenie návštevníkov. V druhom objekte má byť skladový priestor. Južný múr tohto objektu má slúžiť aj ako plocha na premietanie.



V rámci plochy medzi týmito dvomi objektmi má byť flexibilné pódium, plocha, ktorá bude plniť funkciu hľadiska, a plocha so zeleňou a s exteriérovým pevne kotveným mobiliárom.



Ukončenie prác je naplánované na 15. novembra 2024. Cena diela je takmer 350.000 eur s DPH. Verejnú súťaž na výstavbu kultúrno-oddychovej zóny vyhrala spoločnosť Euroframe.