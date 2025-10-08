< sekcia Regióny
V meste Gbely začne od roku 2026 fungovať mestská polícia
Samospráva rieši výberové konanie na náčelníka, ktorý si následne bude vyberať spolupracovníkov.
Autor TASR
Gbely 8. októbra (TASR) - V meste Gbely v okrese Skalica začne od 1. januára 2026 fungovať mestská polícia (MsP). Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o jej zriadení na septembrovom zasadnutí, súčasne schválilo štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, organizáciu a technické zabezpečenie. TASR to uviedol primátor mesta Martin Jahodka.
Podľa jeho slov obyvateľom MsP dlhodobo chýbala a podnety od občanov sa množili. „Mestská polícia nie je vôbec lacná záležitosť, ale vnímam to ako službu pre občanov. Začneme s minimálnym počtom príslušníkov, to sú traja ľudia. Keď zrátam zriaďovacie náklady plus prevádzku, tak v roku 2026 budeme musieť vyčleniť 130.000 eur, kde je ale zahrnutých aj zhruba 50.000 eur na zriadenie a materiálno-technologické zabezpečenie, čiže nákup všetkého materiálu, taká tá jednorazová investícia, ktorú potrebujete mať,“ priblížil.
Samospráva rieši výberové konanie na náčelníka, ktorý si následne bude vyberať spolupracovníkov. „Až po tomto akte by sme pristúpili k nejakej dohode na konkrétnom fungovaní,“ doplnil. Spomenul tiež, že zriadenie MsP má niekoľko úskalí. „Jedno z tých najväčších je mať dobrých ľudí a ja som teda veľmi rád, že máme predbežne vytypovaných bývalých policajtov a pevne verím, že využijeme ich skúsenosti z policajného zboru, ale aj všetky ich školenia a návyky, ktoré nám určite aj ušetria veľa finančných prostriedkov,“ dodal Jahodka.
