V meste Handlová môže mládež získať dotáciu na svoje aktivity

Handlová 14. júla (TASR) - Samospráva Handlovej finančne podporí aktivity miestnej mládeže. Dotáciu na svoju činnosť môže získať cez grantový program Hoď to tam!, ktorý na svojom poslednom rokovaní schválili mestskí poslanci. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Cieľom programu na najbližšie roky je vytvoriť podmienky na podporu a realizáciu aktivít mladých ľudí, podporu socializácie mládeže a opätovný návrat k spoločenskému životu," uviedla Paulínyová.



Podporu môže podľa nej mládež získať v oblastiach voľný čas, kultúra, šport, kvalita života a ekológia. "Program je určený pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a spolky, ktoré pôsobia na území mesta Handlová. Prihlásiť sa do neho môžu aj plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, zastupujúce záujmy konkrétnej skupiny detí a mládeže," ozrejmila.



Projekty by mali byť zamerané na plnohodnotné využitie voľného času, detí a mládeže v meste, mali by byť realizované na území mesta pomocou dobrovoľníckej práce a mali by odrážať záujmy mladých ľudí. "V rokoch 2021 až 2023 bude program tematicky zameraný na podporu aktivít a projektov v oblasti opätovnej socializácie detí zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19. Na rok 2021 mesto na program vyčlenilo 1000 eur," dodala hovorkyňa mesta.