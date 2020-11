V meste Holíč budú v druhom kole testovania štyri odberné miesta

Holíč 5. novembra (TASR) – V meste Holíč v okrese Skalica budú v druhom kole celoplošného testovania v rámci akcie Spoločná zodpovednosť štyri odberné miesta, v každom sa budú nachádzať dve odberné pracoviská. Testovanie sa uskutoční počas víkendu (7. a 8. 11.) v čase od 8.00 h do 20.00 h. Pre TASR to potvrdil Jaroslav Čársky z mestského úradu.



V prvom kole testovania sa na jeho príprave podieľalo 12 ľudí z mestského úradu. "Z toho päť pracovníkov malo na starosť organizáciu, ako aj samotnú logistiku celej akcie. Aktívne sa na celoplošnom testovaní na pozícii administratívnych pracovníkov zúčastnilo päť zamestnancov. Dvaja sa podieľali na rozvoze materiálneho zabezpečenia do odberných pracovísk," uviedol Čársky.



Samospráva zatiaľ neuviedla náklady, ktoré mala s usporiadaním plošného testovania. "Nad rámec svojich povinností sme zabezpečili všetko potrebné pre úspešný priebeh testovania. Najmä čistiace prostriedky, hygienické potreby, dezinfekciu na ruky, ochranné rúška, jednorazové overaly, vrecia, rukavice či utierky. Pre kompletný personál, nielen vlastných dobrovoľníkov, mesto zabezpečilo raňajky, obed, olovrant, večeru, ako i teplé nápoje," doplnil Čársky.



O informácie o celoplošnom testovaní sme požiadali aj mesto Skalica, ktoré nám zatiaľ informácie neposkytlo.