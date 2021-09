V meste Humenné otvorili tretí pumptrack na východe Slovenska

Humenné 13. septembra (TASR) – Od roku 2015 nevyužívaný priestor antukového ihriska na Ulici osloboditeľov v Humennom opäť slúži na športové účely. Pumptracková dráha s asfaltovým povrchom s dĺžkou 106 metrov vznikla v rámci cezhraničného poľsko-slovenského projektu Aktívni na ceste ikon. Ako počas slávnostného otvorenia uviedol v pondelok primátor mesta Miloš Meričko, humenský pumptrack je "prvou takouto dráhou na krajnejšom východe", tretí popri košickom a prešovskom.



"Vieme, že skateboardy a bicykle mladí využívali či už na námestí alebo za športovou halou, dnes sme rozšírili túto možnosť o pumptrackovú dráhu. Dúfam, že tento pumptrack bude využívaný veľmi intenzívne," uviedol Meričko. Mesto pri realizácii projektu zároveň vyšlo v ústrety obyvateľom lokality, ktorí si na mieste nevyužívaného schátraného antukového ihriska želali nielen športovisko, ale i rozšírenie parkovacích kapacít. V okolí pumptrackovej dráhy vzniklo 21 parkovacích miest.



Ako pre TASR vysvetlil vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta Miroslav Turčan, v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko mala pôvodne v projekte Aktívni na ceste ikon vzniknúť menšia pumptracková dráha za Vihorlatskou knižnicou. "Pre inžinierske siete, ktoré tam neboli vyznačené, sme museli zmeniť miesto realizácie," uviedol s tým, že projekt sa rozšíril aj o oplotenie, osvetlenie, k dispozícii sú tiež lavičky a fontána na pitnú vodu.



Keďže sa projekt rozšíril nielen o technické prevedenie, ale aj o žiadané parkovacie miesta, mesto investičnú akciu financuje vo väčšom objeme, než sa pôvodne predpokladalo. Z celkových nákladov vo výške približne 100.000 eur bude z fondov Európskej únie mestu refundovaných viac ako 67.000 eur. Súčasťou projektu sú aj vydanie informačnej brožúry a videokonferencia. Partnerským mestom na poľskej strane je Sanok.



Samospráva aktuálne zvažuje režim fungovania nového športoviska. "Momentálne riešime správcu. Buď to bude Cykloklub Humenné, ktorý o to prejavil záujem, alebo to budeme riešiť cez Správu rekreačných a športových zariadení," ozrejmil Turčan s tým, že pumptrackové športovisko chce samospráva "určite zamykať".



Pumptrack je špeciálne navrhnutá dráha, na ktorej sa dá na bicykli jazdiť bez pedálovania, len vďaka zmene ťažiska jazdca.