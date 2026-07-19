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V meste Humenné pokračujú v odstraňovaní následkov sobotnajšej búrky

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Mesto Humenné zasiahla v sobotu popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím, prívalovým dažďom a silným vetrom. Foto: TASR/HAZZ

Ručne aj pomocou techniky zbierali konáre a zvyšky poškodených stromov, čistili kanalizačné vpusty, chodníky a cesty.

Autor TASR
Humenné 19. júla (TASR) - V Humennom pokračovali v nedeľu (19. 7.) v odstraňovaní následkov búrky. Pracovníci Technických služieb mesta Humenné vyšli do terénu už o 5.30 h a čistiace práce vykonávali približne do 13.00 h. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Ručne aj pomocou techniky zbierali konáre a zvyšky poškodených stromov, čistili kanalizačné vpusty, chodníky a cesty. Na miestach, kde to bolo potrebné, pristúpili aj k zrezaniu poškodeného stromu. „Technické služby mesta Humenné budú pokračovať v odstraňovaní škôd po búrke aj v pondelok, hneď od ranných hodín,“ doplnil Škuba.

Búrku v sobotu (18. 7.) sprevádzalo krupobitie, prívalový dážď a silný vietor. Voda zaplavila časti Mierovej a Nemocničnej ulice. Na viacerých miestach vyvrátilo alebo poškodilo stromy, ktoré následne blokovali cesty a chodníky. Škody zaznamenali okrem iného na Ulici SNP, Košickej, Ševčenkovej a Ulici 26. novembra, pri kaštieli aj na Námestí slobody.
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