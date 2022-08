V meste Krupina finišujú práce na obnove vyťaženej ulice a mosta

Krupina 5. augusta (TASR) – V Krupine finišujú s obnovou azda najpoškodenejšej miestnej komunikácie Ulice Dionýza Štúra. Po nevyhnutných prácach, akými boli vyfrézovanie povrchu vozovky, stavba kanalizácie sa od 8. augusta začne aj s asfaltovaním povrchu vozovky. Pre TASR to uviedol primátor Radoslav Vazan.



"Ide približne o 450-metrový úsek, čo túto ulicu radí k najdlhším v meste. Cesta spája sídlisko Majerský rad s južnou časťou mesta a slúži tiež ako spojnica pri ceste na Tanistravár a strážnu vežu Vartovka," priblížil. Rekonštrukciu vo výške 215.000 eur hradí mesto z vlastných zdrojov.



"Rovnako z vlastných finančných prostriedkov realizujeme v súčasnosti aj rekonštrukciu mosta ponad rieku Krupinica, ktorý je spojnicou Malinovského ulice a sídliska Majerský rad," uviedol ďalej primátor. Most oceľovej konštrukcie s jednopruhovou cestou a lávkou pre peších bol postavený ako provizórny po povodni v roku 1999 a jeho stavebno-technický stav bol už v roku 2020 posúdený ako havarijný.



Mesto ho ešte na jeseň 2020 pre cestnú dopravu uzavrelo a na jar 2021 malo už aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu. "Účelom naprojektovaného mosta je hlavne previesť miestnu komunikáciu ponad Krupinicu a rozšíriť doterajšiu jednopruhovú cestu na dvojpruhovú so zachovaním chodníka pre peších," priblížil Vazan.



V súčasnosti prebiehajú práce na zakladaní pilótov nového mosta a betonárske práce. "Práce by mali byť ukončené v októbri 2022," dodal primátor. Ceny za stavbu mosta je podľa zmluvy približne 560.000 eur.