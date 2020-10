V meste Levoča bude k dispozícii desať odberných miest

Levoča 28. októbra (TASR) – Mesto Levoča v súvislosti s celoplošným testovaním zriadi na svojom území desať odberných miest. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Miroslav Vilkovský.



Najväčší problém vidí so zdravotníkmi, ktorí majú vykonávať testovanie. K utorku (27. 10.) nemá informácie, kto budú tí zdravotníci. „Pravdepodobne to Ministerstvo zdravotníctva SR aj Ministerstvo obrany SR vie, ale my ako samospráva nie,“ uviedol Vilkovský s tým, že mesto čaká na ďalšie informácie.



Ako ďalej ozrejmil, na každé odberné miesto potrebujú troch zdravotníkov. Primátor sa pýta, či si majú hľadať zdravotníkov sami alebo ich pošle ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo obrany. V prípade pokynu vie samospráva požiadať miestnu nemocnicu o poskytnutie zdravotníkov. Dobrovoľníkov na administratívne úkony majú podľa jeho slov dostatok.



Vilkovský priblížil, že prvé odberné miesto bude v základnej umeleckej škole na Námestí Majstra Pavla, pri základnej škole na Námestí Štefana Kluberta budú dve odberné miesta a v základnej škole na ulici Gašpara Haina ďalšie dve. Odberné miesto bude aj v areáli športovej haly na ulici Jána Francisciho a v základnej škole na tej istej ulici. Na testovanie bude k dispozícii počas soboty (31. 10.) aj priestranstvo pri materskej škole v mestskej časti Levočské Lúky. V nedeľu (1. 11.) zriadia odberné miesto v priestoroch Lesov mesta Levoča v Levočskej Doline. Posledným odberným miestom počas oboch testovacích dní bude areál levočskej nemocnice. V prípade požiadavky ministerstva obrany vie samospráva zriadiť ďalšie odberné miesta.



„Obyvatelia mesta, ktorým nevyhovuje odberné miesto podľa ich trvalého pobytu, môžu absolvovať testovanie v inom odbernom mieste na území mesta Levoča alebo mimo mesta. V odberných miestach na území Levoče môžu absolvovať testovanie aj obyvatelia iných miest a obcí,“ doplnil primátor.