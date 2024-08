V meste Levoča chystajú podujatia, prinesie to obmedzenia v doprave

Levoča 12. augusta (TASR) - V súvislosti s organizáciou podujatí Tajomná Levoča a Karpatský remeselný trh treba v najbližších dňoch v meste Levoča rátať s obmedzeniami. Samospráva informovala, že od štvrtka 15. augusta od 15.00 h do nedele 18. augusta do 6.00 h bude zavedený osobitný dopravný režim. Okrem iného uzatvoria časť Námestia Majstra Pavla.



"Vjazd na Námestie Majstra Pavla z Košickej ulice bude úplne uzatvorený, obchádzková trasa povedie po miestnych cestách Ružová, Vetrová, Uhoľná a Kláštorská ulica," uviedlo mesto. Južná časť Námestia Majstra Pavla bude prejazdná a dopravne prístupná z Vysokej ulice po začiatok pešej zóny na východnej strane Námestia Majstra Pavla. Zásobovanie miestnych prevádzok povolia len zásobovacím vozidlám, a to v piatok (16. 8.) a sobotu (17. 8.) v čase do 9.00 h. Dovoz a odvoz tovaru na príležitostný trh bude povolený len zásobovacím vozidlám účastníkov trhu s povolením od mesta.



"Do uzatvorenej časti mesta Levoča bude umožnený vjazd motorovým vozidlám mesta Levoča, príspevkových organizácií mesta, organizátorom podujatia a záchranným zložkám," dodáva radnica.



Vladimíra Novotná Čajová z referátu komunikácie a marketingu mesta doplnila, že zastávky mestskej hromadnej dopravy na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla dočasne zrušia, nahradí ich zastávka Košická brána na Kežmarskej ceste. Obmedzenie potrvá od štvrtka od 15.00 h do nedele 6.00 h.



"Pre parkovanie autobusov návštevníkov mesta Levoča bude vymedzený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste v smere od Levočskej Doliny k okružnej križovatke," dodala Novotná Čajová s tým, že osobné motorové vozidlá je možné zaparkovať na parkoviskách v hradbovej priekope a na miestnych cestách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.