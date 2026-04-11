Sobota 11. apríl 2026
V meste Levoča vybudujú nové nabíjacie stanice

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Autor TASR
Levoča 11. apríla (TASR) - V Levoči vybudujú nové nabíjacie stanice, pričom mesto tento týždeň odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Samospráva projekt realizuje s podporou Ministerstva hospodárstva SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a tiež z vlastných zdrojov. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že nabíjacie stanice vybudujú v štyroch lokalitách.

Začali sme s výstavbou infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel na parkovisku v hradobnej priekope a na sídliskách Rozvoj, Pri prameni a Západ. Vybudujeme päť moderných dvojkonektorových AC nabíjacích staníc, pričom spolu vznikne desať nabíjacích bodov,“ uviedlo mesto.

Projekt zahŕňa budovanie nízkonapäťových prípojok, osadenie rozvádzačov, zemné a výkopové práce, kladenie káblových vedení, prípravu na inštaláciu nabíjacích staníc a vyznačenie parkovacích miest. Samozrejmosťou bude aj uvedenie všetkých dotknutých plôch do pôvodného stavu. Celkové náklady projektu sú takmer 55.000 eur. „Začali sme budovať infraštruktúru, ktorá prispeje k ekologickej doprave a modernizácii mesta,“ dodáva radnica.
