V meste Lučenc vysadili 152 stromov, pribudli vo viacerých lokalitách
Projekt Stromy pre Lučenec realizovala samospráva s podporou Nadácie Veolia Slovensko.
Autor TASR
Lučenec 13. novembra (TASR) - V Lučenci v uplynulých dňoch ukončili projekt výsadby vyše 150 nových stromov. Výsadbu uskutočnili vo viacerých lokalitách mesta a podieľali sa na nej aj žiaci miestnych škôl. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.
Projekt Stromy pre Lučenec realizovala samospráva s podporou Nadácie Veolia Slovensko. Pri výsadbe stromov pomáhali aj žiaci z lučeneckých škôl. „Keď sa deti aktívne zapoja do výsadby stromov, vytvárajú si osobný vzťah k prírode. Strom, ktorý zasadili, v nich vyvoláva pocit zodpovednosti a úcty k životnému prostrediu,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.
Projekt Stromy pre Lučenec realizovala samospráva s podporou Nadácie Veolia Slovensko. Pri výsadbe stromov pomáhali aj žiaci z lučeneckých škôl. „Keď sa deti aktívne zapoja do výsadby stromov, vytvárajú si osobný vzťah k prírode. Strom, ktorý zasadili, v nich vyvoláva pocit zodpovednosti a úcty k životnému prostrediu,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.