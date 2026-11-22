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V meste Martin vzniká nový priestor, ktorý má spájať generácie
Spoločná výsadba mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja je aj prvým krokom k premene priestoru medzi umeleckou školou a centrom sociálnych služieb.
Autor TASR
Martin 22. novembra (TASR) - Zmena verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a spájanie generácií je hlavným cieľom výsadby 24 nových drevín medzi budovami základnej umeleckej školy a centra sociálnych služieb na Škultétyho ulici v Martine. Informoval o tom martinský viceprimátor Juraj Stahl.
Spoločná výsadba mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa uskutočnila v polovici novembra, je nielen príspevkom k zdravšiemu životnému prostrediu, ale aj prvým krokom k premene priestoru medzi umeleckou školou a centrom sociálnych služieb. Mesto Martin chce na výsadbu nadviazať ďalšími úpravami a vytvoriť miesto na oddych, stretávanie aj spoločné aktivity.
„Toto je prvý krok k tomu, aby sme priestoru medzi základnou umeleckou školou a centrom sociálnych služieb vdýchli nový život. Chceme, aby tu postupne vzniklo pekné, upravené a živé miesto, kde sa budú ľudia radi stretávať. Viem si predstaviť, že tu raz budú deti zo základnej umeleckej školy koncertovať pre seniorov, že si tu ľudia sadnú, porozprávajú sa alebo jednoducho strávia príjemné popoludnie. Aj takéto miesta robia z mesta skutočný domov,“ doplnil Stahl.
Spoločná výsadba mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa uskutočnila v polovici novembra, je nielen príspevkom k zdravšiemu životnému prostrediu, ale aj prvým krokom k premene priestoru medzi umeleckou školou a centrom sociálnych služieb. Mesto Martin chce na výsadbu nadviazať ďalšími úpravami a vytvoriť miesto na oddych, stretávanie aj spoločné aktivity.
„Toto je prvý krok k tomu, aby sme priestoru medzi základnou umeleckou školou a centrom sociálnych služieb vdýchli nový život. Chceme, aby tu postupne vzniklo pekné, upravené a živé miesto, kde sa budú ľudia radi stretávať. Viem si predstaviť, že tu raz budú deti zo základnej umeleckej školy koncertovať pre seniorov, že si tu ľudia sadnú, porozprávajú sa alebo jednoducho strávia príjemné popoludnie. Aj takéto miesta robia z mesta skutočný domov,“ doplnil Stahl.