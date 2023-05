V meste Piešťany začínajú od pondelka s plánovanými opravami ciest

Piešťany 28. mája (TASR) – Od 29. mája začínajú v meste Piešťany plánované opravy ciest, ktoré bude realizovať príspevková organizácia Služby mesta Piešťany. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Práce sa začnú od 29. mája na Nálepkovej ulici. "Na miestach, kde to bude potrebné, prebehnú opravy vozovky infratechnológiou ohrevu výtlku s úpravou podložia pod asfaltom. Ďalej budeme pokračovať ulicami Rázusova a Winterova v dňoch od 31. mája do 1. júna," uviedol majster strediska správy budov a objektov Oliver Vrba.



Opravy budú vždy striedavo na oboch stranách vozovky, pričom nedôjde k uzavretiu ulice, ale iba k čiastočnému obmedzeniu premávky. Celková dĺžka opráv sa odhaduje na osem až desať pracovných dní, teda v termíne od 29. mája do 9. júna.



Všetky plánované aktivity sú podmienené počasím. Dodávateľ je vybavený príslušnou povinnou signalizáciou na obmedzenie premávky a navyše bude mať k dispozícii aj zamestnanca Služieb mesta Piešťany vybaveného dočasnými značkami upozorňujúcimi na obmedzenia v premávke.



"Táto prvá etapa opráv technológiou infraohrevu je objednaná v hodnote 17.000 eur. Zároveň sa plánujú ďalšie dodávateľské opravy infraohrevom a tryskovou metódou v objeme približne 60.000 eur," doplnil Vrba.