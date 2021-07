V meste pod Urpínom sa budú môcť predstaviť aj neprofesionálni umelci

Banská Bystrica 14. júla (TASR) – V rámci Banskobystrického kultúrneho leta sa v meste pod Urpínom budú môcť predstaviť aj neprofesionálni hudobníci a umelci. Poslúži im na to voľné pódium na Námestí SNP či jam session v Mestskom parku na Tajovského ulici. Pre detských divákov sú zas počas prázdninových mesiacov pripravené sídliskové večerníčky. TASR o tom informovala Dominika Grešková z kancelárie primátora mesta.



Už v nedeľu (18. 7.) sa do Mestského parku na Tajovského ulici vystúpením jazzovej skupiny Sklerotik Band vráti séria promenádnych koncertov. Možnosť zúčastniť sa na takzvanej jam session pritom dostanú aj diváci z publika. Koncert sa uskutoční o 17.00 h, v prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté do Robotníckeho domu.



Umelci budú môcť svoj talent ukázať i priamo na Námestí SNP, na profesionálnom pódiu v centre mesta sa môžu predstaviť so svojím hudobným, speváckym či tanečným vystúpením. Voľné pódium oživí atmosféru námestia od 12. do 14. augusta, prihlasovanie umelcov je však možné len do 20. júla.



Sobotné večery budú počas prázdninových mesiacov na banskobystrických sídliskách patriť predstaveniam pre deti. V rámci série sídliskových večerníčkov sa detskí diváci môžu už 31. júla tešiť na predstavenie v starej Sásovej, kde si v podaní Bábkového divadla Morgonrock budú môcť pozrieť rozprávku O čertovi Kolofónovi. Prvú augustovú sobotu poteší divadlo Clipperton deti na sídlisku Podlavice, 21. augusta sa zas na sídlisku Fončorda predstaví divadlo Na Hojdačke.