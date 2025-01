V meste pod Urpínom chystajú oceňovanie Bystrických anjelov

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - V Banskej Bystrici ocenia osobnosti a organizácie, ktoré svojím pôsobením výrazne prispievajú k pomoci druhým. Nadácia Eriky Karovej totiž chystá oceňovanie "Bystrických anjelov". Nominácie na ocenenia môže verejnosť podávať do 7. februára. TASR o tom informovala Jessica Glosová z Nadácie Eriky Karovej.



"Ocenenie reflektuje hodnoty solidarity, altruizmu a komunitnej podpory, ktoré sú kľúčové pre rozvoj a prosperitu našej spoločnosti. Nadácia Eriky Karovej, ktorej slogan je 'pomáhať je radosť', sa usiluje o podporu verejnoprospešných aktivít, ktoré prinášajú pozitívne zmeny do života ľudí a komunity," uviedla Glosová.



Nominovaní môžu byť jednotlivci, firmy i organizácie, ktoré vykonávajú charitatívnu činnosť alebo poskytujú pomoc nad rámec svojej oficiálnej činnosti. Cieľom je podporiť a motivovať ďalšie iniciatívy v oblasti pomoci a podpory komunít v Banskobystrickom okrese a zvýšiť povedomie o dôležitosti charitatívnej a dobrovoľníckej práce v spoločnosti.



Ocenenia Bystrický anjel budú udelené v štyroch kategóriách: Cena za podporu detí a ich budúcnosti, anjel starostlivosti o seniorov, podpora komunity a anjelský charitatívny projekt. Nominácie môžu podávať osoby staršie ako 18 rokov elektronicky prostredníctvom formulára na stránke Nadácie Eriky Karovej na sociálnej sieti.



Glosová doplnila, že hlasovanie sa uskutoční v termíne od 10. do 20. februára a udeľovanie ocenení je naplánované počas galavečera 28. februára v Národnom dome v Banskej Bystrici.