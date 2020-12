V meste Považská Bystrica pribudne v pondelok ďalšie odberové miesto

Považská Bystrica 17. decembra (TASR) – V budove Okresného úradu v Považskej Bystrici bude od pondelka (21. 12.) fungovať ďalšie odberové miesto na testovanie antigénovými testami. Zriadi ho mesto Považská Bystrica v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a okresným úradom. TASR o tom informoval primátor mesta Karol Janas.



„Situácia v našom meste je veľmi vážna, patríme medzi mestá a okresy, ktoré majú najväčšiu infekčnosť na COVID-19, preto sa snažíme, aby bolo čo najviac ľudí pretestovaných. Preto sme sa rozhodli, že zabezpečíme ďalšie odberové miesto,“ uviedol Janas.



Nové odberové miesto bude v bezprostrednej blízkosti už existujúceho, nový odberový tím zafinancuje mesto zo svojho rozpočtu. Zriadenie druhého odberového miesta je podľa primátora len prvým krokom, ktorý chce samospráva urobiť pre obyvateľov.



„V prípade, ak by po vianočných sviatkoch krivka chorobnosti neklesala, mesto zriadi ďalšie dve odberové miesta na najväčších mestských sídliskách Rozkvet a SNP,“ uzavrel Janas.



Podľa prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici Andreja Tordu v stredu (16. 12.) zásobili odberové miesto ďalšími 6000 antigénovými testami. „Súčasná zásoba antigénových testov by mala vystačiť do ďalšieho zásobenia po Novom roku,“ doplnil Torda.