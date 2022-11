B. Bystrica: V meste pribudne 23 stojísk s polopodzemnými kontajnermi

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) – V Banskej Bystrici sa začalo s výstavbou prvých stojísk s polopodzemnými kontajnermi na území mesta. V najbližších týždňoch a v budúcom roku ich v mestských častiach Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa pribudne celkom 23. Vo štvrtok o tom na brífingu informoval primátor mesta Ján Nosko.



Prvé stojiská s polopodzemnými kontajnermi vzniknú na Radvanskej a Poľnej ulici a na Námestí Ľudovíta Štúra, do konca roka by ich malo byť celkom desať. Výstavba ďalších 13 je naplánovaná na budúci rok.



"Výber vhodných stojísk bol dosť komplikovaný. Museli sme rešpektovať dochádzkové vzdialenosti, parkovacie plochy, ktoré sa môžu takýmto spôsobom zabrať a, samozrejme, aj inžinierske siete, ktoré boli limitujúcim faktorom pre ich umiestnenie," uviedol primátor. Ako dodal výstavba polopodzemných kontajnerov je súčasťou zmluvy, ktorú má mesto uzatvorenú so spoločnosťou Marius Pedersen.



Samospráva chce týmto krokom zvýšiť komfort obyvateľov a zabezpečiť lepšiu čistotu kontajnerových stojísk. Polopodzemné kontajnery budú vybavené zariadením, ktoré bude snímať naplnenosť kontajnera. Prispieť to má k a zvýšeniu efektivity zberu komunálneho odpadu.



"Jeden polopodzemný kontajner nahradí päť klasických 1100-litrových kontajnerov. Kontajnerov bude teda na stojiskách menej a nebudú sa musieť tak často vyvážať. Odpad už nebude tak zapáchať," skonštatovala regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen Marianna Klobušická.



Do jednotlivých polopodzemných kontajnerov budú môcť obyvatelia vhadzovať komunálny odpad, bioodpad, papier, plasty, kovy aj sklo. Na miestach doterajších kontajnerových stojísk majú podľa mesta vzniknúť nové parkovacie miesta či zelené plochy.