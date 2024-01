V mestách pribudnú zberné nádoby na plastové kahance s voskom

Dubnica nad Váhom 7. januára (TASR) - Samospráva Dubnice nad Váhom rozmiestni zberné nádoby na plastové kahance so zvyškami vosku aj do ďalších lokalít. Prvé pribudli ešte na jeseň minulého roka pri dubnických cintorínoch. Informovala o tom vedúca surovinovo-odpadového hospodárstva Technických služieb mesta Gabriela Záhorcová.



"Zberné nádoby na cintorínoch sú využívané, preto sme sa rozhodli, že počet nádob dočasne rozšírime o ďalšie. Rozmiestnime ich bližšie k obyvateľom," priblížila Záhorcová. Nové zberné nádoby budú môcť obyvatelia podľa nej využívať v januári v šiestich lokalitách.



Plastové kahance a zvyšky sviečok môžu obyvatelia od januára vhadzovať do špeciálne označených zberných nádob, ktoré sa budú nachádzať na zbernom dvore, pri bočnom vchode mestského úradu, spoločenskom dome v mestskej časti Prejta, na sídlisku Pod hájom pred potravinami, sídlisku Za traťou pri elektroobchode a dve zberné nádoby pribudnú aj na Námestí Matice slovenskej.



"Pevne veríme, že posilnenie zberných nádob po adventnom období vo viacerých lokalitách bude obyvateľov motivovať k separácii tohto druhu odpadu, ktorý bude následne recyklovaný," doplnila vedúca referátu životného prostredia dubnickej radnice Janka Beniaková.