V Prievidzi opäť otvorili trhoviská

Prievidza 25. apríla (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Prievidze si opäť môžu na trhoviskách nakúpiť čerstvé potraviny a regionálne produkty. Predajcovia budú svoj tovar ponúkať na Hviezdoslavovej ulici v centre a Trhovej ulici na sídlisku Píly od pondelka do soboty. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Trhoviská budú otvorené od pondelka do piatka od 6.00 h do 18.00 h a v soboty od 6.00 h do 14.00 h. "Na trhových miestach sa môžu predávať potraviny - ovocie, zelenina a malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu, včelí med a výrobky z neho, slepačie vajcia, huby, liečivé rastliny či lesné plodiny," pripomenul Ďureje.



Medzi tovarom záujemcovia nájdu podľa neho i kvety, priesady, sadenice, okrasné rastliny a dreviny, stromy, kríky či semená. "Potraviny ponúkané na predaj musia spĺňať požiadavky podľa platných všeobecné záväzných právnych predpisov," dodal.