V meste Šaľa sa do sčítania zatiaľ zapojilo 73 percent obyvateľov

Šaľa 17. marca (TASR) – Do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 sa v Šali doteraz zapojilo 15.800 ľudí. Podľa hovorkyne mesta Dajany Hanesovej je to 73 percent obyvateľov Šale.



Ako pripomenula, vyplniť online formulár je možné do 31. marca. „Údaje sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Povinnosť sčítať sa platí pre každého, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt,“ uviedla Hanesová.