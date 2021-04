V meste Senec sa sčítalo 89 percent obyvateľov

Senec 1. apríla (TASR) - V meste Senec sa sčítalo 18.393 obyvateľov, teda 89,18 percenta. Samospráva o tom informuje na svojom webe s tým, že ku koncu minulého roka bolo v evidencii prihlásených 19.718 Senčanov.



"K týmto číslam sa priráta minimálne 300 ľudí, ktorí sa zapoja do asistovaného sčítania," poznamenalo mesto. Zaradilo tu ľudí bez domova, klientov zo zariadení opatrovateľských služieb, ktorí požiadali o mobilné sčítanie a tiež tých, ktorí využijú stacionárne alebo mobilné sčítanie.



"Výsledné percentá nie sú presné, pretože v zozname zo Štatistického úradu SR je zapísaných aj zhruba 950 cudzincov. Veľké množstvo z nich sa tu už podľa informácií z ubytovní nezdržiava," poznamenala samospráva. Ako podotkla, niektorí obyvatelia sa sčítali dvakrát, tých Štatistický úrad spáruje, čím sa počet o niečo zníži.



Bližšie informácie o asistovanom sčítaní mesto zverejní hneď, ako ich bude mať k dispozícii. Všetko závisí od pandemickej situácie. Senec podotýka, že finálny počet sčítaných obyvateľov mesta bude jasný až po skončení asistovaného sčítania.



Elektronické sčítanie obyvateľov sa na Slovensku konalo od 15. februára do 31. marca. Zapojilo sa doň 4.844.007 obyvateľov, teda 86 percent. Od apríla do októbra pokračuje sčítanie obyvateľov asistovanou formou, určenou pre digitálne vylúčených.