V meste Senica bude očkovať samosprávny kraj aj Poliklinika Senica

Senica 19. novembra (TASR) - Poliklinika Senica pre zvyšujúci sa záujem ľudí o očkovanie prispôsobuje objednávané počty vakcín a v budúcom pracovnom týždni zvyšuje počet očkovacích dní. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Rozhodla sa tak na základe toho, že v utorok (16. 11.) prišlo na očkovanie vakcínou Moderna do Polikliniky Senica 327 záujemcov, čo je najviac zaočkovaných za jeden deň od začiatku očkovania v tomto očkovacom centre. Z nich 50 podstúpilo svoje prvé očkovanie.



"V poliklinike sa bude očkovať v utorok (23. 11.) vakcínou Moderna, v stredu a piatok (24. 11. a 26. 11.) vakcínou od Pfizer/BioNTech. Očkovacie centrum v Poliklinike Senica je otvorené od 8.00 do 15.00 h. V prípade záujmu o očkovanie detí do 18 rokov treba kontaktovať polikliniku emailom na adrese ockovanie@poliklinikase.sk," uviedla Moravcová.



Trnavský samosprávny kraj ponúka možnosť zaočkovať sa v Senici osobám od 18 rokov jednodávkovou vakcínou Janssen v sobotu 20. novembra v obchodnom dome Tesco v čase od 9.00 do 16.00 h.