V meste Spišské Vlachy stavajú novú škôlku, hotová by mala byť v lete

Spišské Vlachy 25. januára (TASR) - V Spišských Vlachoch v spišskonovoveskom okrese stavajú novú materskú školu (MŠ), hotová by mala byť v auguste. Pre TASR to potvrdil prednosta tamojšieho mestského úradu Stanislav Kandrik s tým, že v súčasnosti prebieha výstavba samotnej budovy, ktorá by mala byť ukončená v marci. Následne mesto vyhlási verejné obstarávanie na vybavenie interiéru, kuchyne i vonkajšieho detského ihriska.



"Novostavba MŠ bude dvojpodlažná a zastrešená plochou strechou. Budova bude určená pre 111 detí v piatich triedach s kompletným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží bude vstupná časť, dve triedy s príslušenstvom, kuchyňa so zázemím a jedáleň. Na druhom podlaží sú navrhované tri triedy a kompletné zázemie pre zamestnancov a vedenie školy," priblížil Kandrik.



Hlavným dôvodom výstavby novej škôlky je podľa neho nepostačujúca kapacita a tiež nevyhovujúce priestory s vysokými nákladmi na energie v súčasnom zariadení. Existencia elokovaného pracoviska prináša podľa prednostu nutnosť zvýšenia počtu prevádzkových zamestnancov, najmä na prevoz stravy, výdajňu jedla a školníčku. "Keby sme boli v jednej budove, náklady s tým spojené by sme nemali. Prítomnosť dvoch odberných miest plynu, elektriny a vody nás navyše finančne zaťažujú, rovnako ako revízie komínov, hasiacich prístrojov, elektrických rozvodov, kotolne, ktoré musíme zabezpečovať v dvoch budovách. Kritické je aj parkovanie a s tým súvisí aj bezpečnosť detí," upozornil Kandrik. Deti tak po dostavbe umiestnia do tried v jednej novostavbe. Mesto vďaka projektu dokáže vyhovieť žiadostiam rodičov o umiestnenie miestnych detí v predškolskom zariadení. V prípade voľných kapacít nájdu miesto aj pre predškolákov z okolia.



Samospráva výstavbu financuje z operačného programu ľudské zdroje prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška nenávratného finančného príspevku je v tomto prípade na úrovni takmer 1,24 milióna eur a spoluúčasť mesta je vo výške cca 170.000 eur. "Prípadné zvýšenie nákladov budeme financovať z úverových zdrojov," uzavrel Kandrik.