V meste Strážske otvorili zrekonštruované námestie Alexandra Dubčeka

Strážske 3. septembra (TASR) - Zrekonštruované námestie Alexandra Dubčeka v nedeľu slávnostne otvorili v meste Strážske v okrese Michalovce. Rozsiahla prestavba aj s priľahlými chodníkmi sa začala vlani v decembri a skončila za deväť mesiacov.



Námestie získalo nový vzhľad nielen po stavebnej stránke, úpravou prešla aj zeleň. "Som rád, že napriek mnohým úvodným ťažkostiam, nečakaným problémom, sa podarila najväčšia obnova nášho námestia za posledné desaťročia," uviedol primátor mesta Patrik Magdoško.



Problémom podľa neho bolo, že sa objavili pôvodné potrubia, ktoré zasahovali v širokej dĺžke pod námestím. "Dosť nám to narušilo aj rozpočet, takže z 1,6 milióna eur sme prišli na 1.750.000 eur, ale zvládli sme to a námestie je hotové," dodal. Investícia podľa neho zahŕňala kompletnú výmenu dlažby, nové detské ihrisko, ale aj vodozádržné opatrenia.



Námestie otvorili za účasti predstaviteľov rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Súčasťou programu bol aj úspešný pokus o zápis do Knihy Slovenských rekordov. V meste vytvorili najdlhší skladaný závin, a to s dĺžkou 162,5 metra. Obsahoval spolu 11 plniek.