V meste Stropkov otvoria tri nové športoviská

Stropkov 3. júna (TASR) - Stropkovská samospráva v uplynulom období ukončila práce na rekonštrukciách a výstavbe troch nových športovísk bezmála za 360.000 eur. Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, slávnostne otvoria v najbližších dňoch.



V areáli základnej školy (ZŠ) na Mlynskej mesto dokončilo výmenu umelého trávnika a celkové rozšírenie futbalového ihriska na rozmery spĺňajúce parametre FIFA na hranie súťažných stretnutí.



"Investícia za 216.000 eur je výsledkom spolupráce Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý na projekt poskytol 70.000 eur, Slovenského futbalového zväzu, kde sme boli úspešní v projekte UEFA HatTrick a získali 100.000 eur, a mesta Stropkov, ktoré z vlastných prostriedkov vyčlenilo na projekt takmer 50.000 eur," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Stavbu začali realizovať ešte v minulom roku, no jej ukončenie sa pre pandemickú situáciu a neskôr pre nepriaznivé počasie presunulo na jarné mesiace. Slávnostné otvorenie ihriska je naplánované na sobotu (4. 6.), keď sa v Stropkove uskutoční medzinárodný mládežnícky turnaj Šafranko cup.



V sobotu otvoria aj nové multifunkčné ihrisko v areáli tenisových kurtov. Ide o záverečnú etapu rekonštrukcie areálu vybudovaného zhruba pred 40 rokmi. V prvej fáze v rokoch 2018 a 2019 obnovili antukové dvorce, v máji dokončili multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.



"Náklady na vybudovanie nového ihriska presiahli 47.000 eur, z čoho polovicu pokryla dotácia z Výzvy pre región 2021 PSK. Vďaka podpore PSK sa podarilo zrekonštruovať celý areál, keďže už prvú etapu sme realizovali vďaka mikroprogramu kraja," doplnil primátor.



V pondelok (6. 6.) bude do užívania slávnostne odovzdaný 250-metrový ovál s tartanovým povrchom v areáli ZŠ na Konštantínovej ulici. Bolo tiež urobené nové doskočisko na skok do diaľky, ako aj vrhačský sektor.



"Verím, že aj vďaka tomuto projektu prilákame ku kráľovnej športu čo najviac detí z mesta i okresu. Slávnostné otvorenie bude spojené s atletickou olympiádou žiakov tunajších škôl," uviedol primátor.



Rekonštrukcia atletického areálu vyšla samosprávu na bezmála 110.000 eur, pričom polovicu tejto sumy pokryje dotácia z Fondu na podporu športu (FPŠ), ktorú Stropkov získal v minulom roku. Mesto popritom z vlastných zdrojov postupne revitalizuje celý areál. Terénne úpravy sa dotknú aj trávnatého futbalového ihriska, ktoré nebolo predmetom rekonštrukcie.