V meste Veľký Šariš pribudlo viac ako tisíc kvetov a desiatky stromov

Veľký Šariš 3. júna (TASR) – Technické služby (TS) mesta Veľký Šariš vysadili v uplynulých dňoch viac ako tisíc kvetov a desiatky stromov. Zamestnanci mestského úradu sa o nich v rámci Dňa dobrovoľníctva vo štvrtok postarali.



"Vysadili sme 800 muškátov, 200 begónií a približne 200 zelených ozdôb v kvetináčoch na námestí. V Kanaši na moste je 30 kvetináčov. Posadili sme stromy v lokalite Doliny i pri rybníkoch. Mrzí nás však vandalizmus. Keď sa začal hrať hokej, hneď to bolo vidno v našom meste. Niekto nám zničil kvety na námestí," povedal riaditeľ Technických služieb (TS) Mikuláš Krajňák.



Medzi novým chodníkom a cestou na ulici Gardom pribudol podľa jeho slov zelený pás, v ktorom čoskoro pribudne zeleň.



"Pôjdu tam stromčeky, možno živý plot, alebo nejaký kvetinový záhon. Je to v štádiu riešenia, ale určite tam bude zelený pás," doplnil Krajňák s tým, že zelenšie bude čkoskoro aj okolie zdravotného strediska.



Zamestnanci Metského úradu (MsÚ) sa vo štvrtok v rámci dobrovoľníctva rozhodli o zeleň postarať.



"Vytvorili sme päť skupín. Hlavné aktivity dnešného dňa sú vysadenie trojuholníčka pri mestskom úrade a starostlivosť o zeleň v lokalite Doliny a na nábreží pri detskom ihrisku. Tam sa kolegovia postarajú o novovysadené stromy, ale aj o tie, ktoré tam už rastú dlhšie," povedala prednostka MsÚ vo Veľkom Šariši Sylvia Hetmánková.



Deň dobrovoľníctva vo Veľkom Šariši vznikol najprv z iniciatívy Komunitnej nadácie v spolupráci s Pivovarom Šariš. "Momentálne je situácia v rámci pandémie ešte vrtkavá, tak sme tieto aktivity pozastavili. Sme radi, že môžeme aspoň my, v rámci úradu, pomôcť životnému prostrediu v meste," dodala Hetmánková s tým, že popoludní čaká úradníkov vzdelávanie ku komunitnému kompostovaniu.