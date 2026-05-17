V meste Vráble pribudne 396 parkovacích miest pre bicykle
Autor TASR
Vráble 17. mája (TASR) - Mesto Vráble spustilo výstavbu parkovacích kapacít pre cyklistov. Stavenisko odovzdala radnica zhotoviteľovi v apríli tohto roka, aktuálne sa začal proces vytýčenia inžinierskych sietí a stavebných objektov. Informovala o tom radnica.
Projekt prinesie spolu 396 miest pre bicykle v blízkosti autobusovej stanice, priemyselných areálov, Základnej školy sv. Vojtecha a sídliska Žitava. Ukončenie realizácie je naplánované na september. Celkové náklady na výstavbu parkovacích kapacít pre cyklistov vo Vrábľoch sú vyčíslené na 860.928 eur. Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
