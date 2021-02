V meste Vráble sa bude počas víkendu opäť testovať

Vráble 18. februára (TASR) – Mesto Vráble zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19 aj počas nasledujúceho víkendu. Krízový štáb rozhodol, že odberové miesto v športovej hale T-18 bude fungovať od 20. do 21. februára o 8. do 18. hodiny.



Radnica zároveň obyvateľov mesta vyzvala, aby sa nechali testovať aj v mobilnom odberovom mieste na Hlavnej ulici, ktoré je k dispozícii sedem dní v týždni. Vo Vrábľoch sa testovalo aj počas uplynulého víkendu. V priebehu 13. a 14. februára tam bolo otestovaných spolu 2863 osôb, z ktorých bolo pozitívnych 16 ľudí, čo je 0,56-percentná pozitivita.



Krízový štáb mesta sa zaoberal aj situáciu v školstve po tom, ako musela byť 15. februára zatvorená Materská škola Lúky, kde bol u dvoch detí škôlky pozitívne testovaný jeden z rodičov. „Od 22. februára by mala byť k dispozícii zberná trieda materských škôl pre deti rodičov, ktorí spadajú do presne vymedzených kategórií. Umiestnenie zbernej triedy v konkrétnej materskej škole a prípadné ďalšie podmienky jej prevádzky určí mesto Vráble ako zriaďovateľ materských škôl,“ informoval krízový štáb.