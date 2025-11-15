< sekcia Regióny
V meste Vráble vznikne nová stanica technickej kontroly
Nová stanica bude mať kapacitu približne 60 vozidiel denne.
Autor TASR
Vráble 15. novembra (TASR) - Vo Vrábľoch vyrastie nová stanica technickej kontroly (STK). Jej výstavba sa začala v letných mesiacoch, pre verejnosť by mala byť otvorená od júla budúceho roka. Investičné náklady na vybudovanie STK sú vyčíslené na 1,5 milióna eur bez DPH, informovala radnica.
STK prinesie motoristom dostupnejšie služby, pracovné miesta a rozšírenie infraštruktúry v priemyselnom parku. „Občania už nebudú musieť cestovať za technickou či emisnou kontrolou do iných miest,“ povedal primátor Vrábeľ Viktor Németh.
Nová stanica bude mať kapacitu približne 60 vozidiel denne. Poskytnúť by mala služby pre všetky druhy motorových vozidiel - osobné automobily, motocykle, traktory aj nákladné vozidlá. Súčasťou bude emisná kontrola aj kontrola originality. V prvej etape vznikne päť nových pracovných miest, postupne sa ich počet zvýši na osem.
STK prinesie motoristom dostupnejšie služby, pracovné miesta a rozšírenie infraštruktúry v priemyselnom parku. „Občania už nebudú musieť cestovať za technickou či emisnou kontrolou do iných miest,“ povedal primátor Vrábeľ Viktor Németh.
Nová stanica bude mať kapacitu približne 60 vozidiel denne. Poskytnúť by mala služby pre všetky druhy motorových vozidiel - osobné automobily, motocykle, traktory aj nákladné vozidlá. Súčasťou bude emisná kontrola aj kontrola originality. V prvej etape vznikne päť nových pracovných miest, postupne sa ich počet zvýši na osem.