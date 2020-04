V Košiciach začínajú platiť schválené opatrenia na boj s koronavírusom

Košice 1. apríla (TASR) – Od stredy začínajú v Košiciach platiť viaceré opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom neplánovanom zasadnutí 26. marca. Ako na brífingu informoval primátor Jaroslav Polaček, uznesenia podpísal. Parkovanie v meste tak bude dočasne zadarmo, cestujúcim mestskou hromadnou dopravou (MHD) sa predlžuje platnosť časových cestovných lístkov a dôchodcovia budú môcť požiadať o príspevok na jedlo a jeho donášku.



„Do odvolania, najneskôr do dňa skončenia mimoriadnej situácie, sa dočasne deaktivujú parkovacie automaty a platobné systémy na úhradu jednorazového parkovného,“ povedal s tým, že zároveň vyzývajú súkromných prevádzkovateľov parkovacích miest na území mesta, najmä na závorových parkoviskách, aby pristúpili k rovnakému kroku.



Seniori, ktorí poberajú dôchodok nižší ako 450 eur, budú môcť po novom získať príspevok vo výške jedno euro na stravu a ďalšie jedno euro na jeho donášku. Platiť to má do 30. júna. „Seniori si budú musieť odkladať doklady a následne si na svojej mestskej časti budú môcť tieto finančné prostriedky nárokovať,“ spresnil Polaček. Mestskej časti na to poskytne peniaze mesto.



Čo sa týka využívania košickej MHD, cestujúci, ktorí mali časový cestovný lístok platný v čase od 9. marca do 31. marca, na neho môžu cestovať bezplatne nasledujúcich 60 dní. Primátor podpísal uznesenie, na základe ktorého by o ďalších 60 dní mali byť tieto časové lístky predĺžené aj po skončení mimoriadnej situácie. Ako povedal, Dopravnému podniku mesta Košice (DPMK) by to mohlo spôsobiť stratu tržieb vo výške 2,1 až 2,4 milióna eur. O tejto časti už platného uznesenia chce ešte diskutovať.



Mesto začalo aj s pilotným projektom takzvanej domácej starostlivosti a vyučovania školákov pedagógmi zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Ako spresnila viceprimátorka Lucia Gurbáľová, záujem poskytovať túto dobrovoľnícku službu doposiaľ prejavilo viac ako 40 učiteľov, ktorí by ju mohli zabezpečovať pre deti rodičov pracujúcich v takzvanej prvej línii. Doteraz o to požiadalo do desať rodín.